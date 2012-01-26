«Київавтодор» просить не паркуватися на узбіччях доріг

Київ. 26 січня. УНІАН. У комунальній корпорації «Київавтодор» повідомляють, що за минулу добу дорожніми службами вивезено понад 15 тис. тонн снігу. Снігоприбиральна техніка працює на автошляхах столиці цілодобово. Сніг вивозиться переважно у нічний час.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному порталі Київської міської влади.

«Київавтодор» повторно звертається до водіїв з проханням не паркуватися на узбіччях доріг, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної зачистки вулично-шляхової мережі.

Разом з тим, служба ДАІ попереджає про небезпеку на дорогах та підвищену аварійність, пов`язану з пониженням температури повітря, мокрим снігом, дощем, ожеледицею.

ДАІ просить водіїв рухатись із ввімкнутими ближніми фарами або ввімкнутим протитуманним світлом.

Також автоінспекція рекомендує власникам автомобілів задля безпеки руху якомога швидше змінити на колесах транспортних засобів літню гуму на зимову.

Нагадаємо, зважаючи на сильні снігопади, ситуацію, що склалася у Києві, кваліфіковано як надзвичайну. Для попередження можливих наслідків, пов’язаних зі складними погодними умовами, столична влада вживає невідкладних заходів. До очищення від снігу залучено усі наявні комунальні ресурси, а також додаткову кількість технічних засобів приватного підприємницького сектору.