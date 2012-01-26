В Києві презентують книгу «Павло Тичина. Вибрані твори»

12:01, 26 січня 2012
Київ
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З нагоди 120 річниці поета 

 Київ. 26 січня. УНІАН. В Літературно-меморіальному музеї-квартирі Павла Тичини 27 січня відбудеться презентація книги «Павло Тичина. Вибрані твори». Одночасно з презентацією книги відвідувачам буде представлена та виставка 11 гравюр, які увійшли до збірки, Миколи Стратілата лауреата Національної премії ім. Т.Г.Шевченка.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, захід відбудеться за підтримки столичної влади.

Крім того, під час презентації буде оголошено ім’я цьогорічного лауреата премії імені Павла Григоровича Тичини.

У програмі заходу, який розпочнеться о 14.00, заплановані виступи членів редакційної колегії, упорядників видання, представників Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Народної артистки України Лариси ХОРОЛЕЦЬ, а також Михася ТИЧИНИ.

Як повідомили організатори, до нового видання увійшли кращі твори поета, які були написані впродовж усього творчого періоду. Їх добором займалася редакційна колегія у складі Івана ДРАЧА, Миколи ЖУЛИНСЬКОГО, Романа ЛУБКІВСЬКОГО, Юрія МУШКЕТИКА, Бориса ОЛІЙНИКА, Дмитра ПАВЛИЧКА, Володимира ПАНЧЕНКА.

Видання книги стало можливим завдяки державній програмі «Українська книга».

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