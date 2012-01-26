Київрада прийняла умови подальшої роботи МАФів

Київ. 26 січня. УНІАН. Київрада дозволила власникам існуючих в столиці мафів працювати до кінця року за умови укладання договорів про сплату пайової участі, і водночас заборонила їх розміщення на стоянках громадського транспорту, біля НСК "Олімпійський" тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення "Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах» проголосували 89 з 112 зареєстрованих в залі депутатів.

На розгляд питання прийшов голова КМДА Олександр ПОПОВ, який звернувся до депутатів підтримати підготовлений проект рішення. За його словами, проект є компроміснив варіантом на сьогодні, оскільки дає підприємцям час узгодити з владою питання подальшого ведення бізнесу, а також дозволить наповнити бюджет міста.

Згідно з прийнятим рішенням, суб’єктам господарювання – власникам (користувачам) тимчасових споруд необхідно укласти договір про сплату пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об`єктів благоустрою м. Києва (далі – пайова участь).

Депутати затвердили коефіцієнти функціональних використань МАФів, для розрахунку розміру Пайової участі: 1,00 - соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій населення, молочні кухні тощо); продаж хлібобулочних виробів, іграшок та товарів для дітей, книг, поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів; надання населенню побутових послуг; громадські вбиральні; об’єкти сезонної торгівлі; відкриті майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства; комунальні підприємства;

1,50 - продаж інших продовольчих товарів, зоологічних товарів, квітів та садово-городнього інвентарю; бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв); заклади швидкого харчування; інше функціональне призначення;

2,00 - продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв).

Як зазначив доповідаючий по питанню депутат Київради Юрій ДМИТРУК, для кіосків преси передбачений найнижчий коефіцієнт – 0,75 і це складатиме річну сплату в бюджет максимум 650 грн.

Встановлено, що суб’єкти господарювання повинні подати заяви про укладення договору про сплату пайової участі до 01.04.2012 та сплати 100 % пайової участі до 01.05.2012 (окрім переоформлення у встановленому порядку договорів про сплату пайової участі, що були укладені до набрання чинності цим рішенням). Водночас, розмір пайової участі, розрахованої за відповідною формулою, що сплачується суб’єктами господарювання, коригується за таким принципом: при сплаті 100 % розміру пайової участі до 01.04.2012 помножується на коефіцієнт 0,75; при сплаті пайової участі у період з 01.04.2012 до 01.05.2012 помножується на коефіцієнт 1,25.

Також своїм сьогоднішнім рішенням депутати встановили заборону на розміщення ТС: на відстані меншій ніж 20 метрів від входу (виходу) до (від) станцій метрополітену та зупинок громадського транспорту; в межах 1,5 км зони навколо НСК «Олімпійський»; в межах відведених земельних ділянок торгових центрів; у разі наявності рішення про демонтаж ТС та в інших випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.

За інформацією Ю.ДМИТРУКА, в столиці на сьогодні діють близько 13 тис МАФів, з яких 3 тис «поза законом», тобто працюють без відповідних дозволів.

Як пояснив О.ПОПОВ, за рік, який є попереду, буде здійснюватись жорсткий контроль за виконанням правил встановлення та функціонування МАФів, будуть затверджені схеми розміщення ТС в кожному районі окремо, враховуючи думку громадськості, і таким чином міська влада наведе порядок в цій проблемі. Також він зазначив, що відповідна робоча група по цьому питанню продовжує свою роботу.

Також депутати сьогодні вирішили тимчасово призупинити видачу Головним управлінням містобудування та архітектури КМДА документів дозвільного характеру на розміщення ТС, а також продовження строку дії будь-яких з них, в тому числі ордерів на розміщення ТС та тимчасових ордерів на розміщення ТС.

На підтримку винесеного на сьогоднішнє засідання Київради проекту рішення під міськадміністрацію прийшло близько 300 підприємців, які висловили підтримку діям столичної влади. На їх прохання це питання депутати розглянули першим, тоді як в порядку деному він значився 13-м. Власники та утримувачі МАФів письмово поросили депутатів через погодні умови, не відкладати розгляд проекту і не змушувати представників громади мерзнути, а проголосувати питання першим.