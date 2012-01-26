На вулиці Червоноткацькій аварія тепломережі

Київ. 26 січня. УНІАН. У Дніпровському районі міста на вулиці Червоноткацькій, 22-А сталася аварія, через яку тимчасово від опалення було відключено 32 житлових будинки, дитячий садок та 2 адміністративних будівлі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Наразі ми з’ясовуємо причину, через яку сталася аварія у підвалі житлового будинку. Організовано роботи з ліквідації нештатної ситуації: на місці працюють фахівці, механізація та комунальні служби міста», – сказав очільник групи швидкого реагування на аварійні ситуації під час проходження опалювального сезону у столиці Володимир БАЖЕНОВ з місця події.