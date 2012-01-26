КМДА пропонує затвердити Концепцію розвитку зовнішньої реклами

Київ. 26 січня. УНІАН. На сесію Київської міської ради 26 січня винесено проект Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві.

Як інформує офіційний портал Київської міської влади з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПУЗАНОВА, документ має впорядкувати розміщення рекламних засобів та вирішити питання органічного існування реклами в архітектурному середовищі міста.

Концепція формує єдину міську політику у сфері зовнішньої реклами, впроваджує новий принцип зонування території міста та класифікацію типових рекламних засобів.

«Відтепер встановити будь-яку рекламну конструкцію де завгодно не вдасться. Розміщення рекламних засобів буде чітко регламентовано», – підкреслив О.ПУЗАНОВ.

У місті запроваджується розподіл на 5 форматних зон. У нульовий зоні заборонено встановлення будь-якої зовнішньої реклами.

«Мова йде про буферні зони архітектурно-історичних заповідників, об’єктів Всесвітньої Спадщини UNESCO – «Софії Київської» та Києво-Печерській лаври, а також території, що прилягають до видатних пам’яток історії та архітектури», – зауважив О.ПУЗАНОВ.

Він пояснив, що зовнішню рекламу заборонено буде розміщувати на Андріївському узвозі, біля Михайлівського та Володимирського соборів, Андріївській та Кирилівській церков, Маріїнського палацу, Золотих воріт, Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка, Київської фортеці, деяких інших пам’яток та ландшафтних парків. Крім того, рекламні засоби заборонено буде розміщувати біля будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

У першій форматній зоні, до якої увійшли центральні вулиці та площі міста, дозволяється встановлення конструкцій до 2.16 кв. м. В другій форматній зоні можливе встановлення засобів міського формату – від 2,16 до 8,0 кв. м.

Є також третя форматна зона, де можна буде розміщувати рекламу відповідно розміром від 2,16 до 32,0 кв. м, включаючи динамічні та мультимедійні рекламні засоби та четверта – для форматів від 32,1 кв. м.

«Після набуття цією Концепцією чинності, київська влада протягом 6 –12 місяців зможе привести центральну частину міста у відповідний вигляд», – зазначив О.ПУЗАНОВ.

Окрім упорядкування розміщення рекламних засобів, місто врегулює свою тарифну політику.

«У середньому тарифи на розміщення зовнішньої реклами зростуть на 20%. Хочу підкреслити, що усі цифри були неодноразово обговорені із операторами рекламного ринку. Вони погодилися із нашими пропозиціями, та вважають, що нові тарифи відповідають ринковим реаліям», – розповів О.ПУЗАНОВ.

Дозволи на рекламні засоби, які почнуть надаватися після закінчення дії мораторію на встановлення реклами, враховуватимуть вимоги Концепції. Видача, переоформлення та подовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами буде здійснюватися за принципом «Єдиного вікна».

Нагадаємо, з 1 січня до 1 серпня 2012 року в Києві діє мораторій на розміщення деяких видів зовнішньої реклами. Прийом заяв про надання відповідних дозволів тимчасово припинено.