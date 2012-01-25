Київ прийматиме міжнародний хокейний турнір

Київ. 25 січня. УНІАН. З 9 по 11 лютого у київському Палаці спорту відбудуться матчі міжнародного хокейного турніру «Євро Хокей Челендж» за участю національних збірних команд Італії, Литви, Румунії та України.

Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Турнір відбудеться у рамках підготовки національної збірної команди України до Чемпіонату світу в Дивізіоні 1А, який з 15 по 21 квітня відбудеться в Любляні (Словенія).

Навчально-тренувальний збір команди Анатолія ХОМЕНКА розпочнеться 6 лютого.

Льодові тренувальні заняття команди будуть проходити у Палаці спорту.

Розклад матчів турніру:

9 лютого (четвер): 15:00. Литва – Італія; 19:00. Україна – Румунія;

10 лютого (п’ятниця): 15:00. Італія – Румунія; 19:00. Україна – Литва;

11 лютого (субота): 15:00. Румунія – Литва; 18:30. Італія – Україна.