Попову подобається керувати Києвом

Київ. 25 січня. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що йому подобається керувати Києвом і він підтвердив намір балотуватися на посаду мера столиці на найближчих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у КМДА.

«Що стосується наміру, то я підтверджую, й об’єктивним моментом щодо цього є те, що за той невеликий, я вважаю, час, який я працюю, багато чого вдалось зробити, щоб не тільки стабілізувати ситуацію у Києві, а дати реальні перспективи щодо покращення ситуації у майбутньому. Цим цікаво займатись, і я хотів би цим займатись. І впевнений, що буде результат», - сказав О.ПОПОВ.

Він також повторив, що йому не вигідно, щоб вибори були проведені влітку, оскільки підготовка та проведення Євро-2012 займатиме в нього весь час і зовсім не залишатиметься часу на політику.

«Що стосується будь-яких інших дат, - зазначив О.ПОПОВ, - то, як визначить Верховна Рада, так і буде».