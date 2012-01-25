У столиці встановлюватимуться пункти обігріву

Київ. 25 січня. УНІАН. На період сильних морозів за рішенням міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ Головним управлінням МНС у Києві у всіх районах столиці встановлюватимуться пункти обігріву (намети з теплогенераторами, гарячими напоями та продуктами харчування).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у місті Києві, у кожному пункті, для надання допомоги населенню, цілодобово перебуватимуть рятувальники та працівники соціальних служб. Громадяни, які потребують допомоги, забезпечуватимуться гарячим чаєм, бутербродами тощо.

Начальник ГУ МНС Олександр ТОПОЛОВ запевнив, що пункти обігріву забезпечуватимуться усім необхідним для населення та будуть безперебійно виконувати свої функції. Сюди може звернутися кожен, хто потребує допомоги в ці морозні дні.

Пункти встановлюватимуться із дотриманням усіх правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Їхня діяльність буде припинена після завершення періоду низьких температур.

Мобільні пункти обігріву в Києві розташовуватимуться за наступними адресами: Співоче поле, вул. Мазепи, 41, парк Партизанської слави, на перетині вулиць Вересневої і Тростянецької, парк «Нивки», пр-т Перемоги, 84, парк ім.Рильського, пр-т 40-річчя Жовтня, 87, праворуч від центрального входу, на території парку «Інтернаціональний», пр-т Леся Курбаса, 8, парк культури «Перемога», б-р Перова, 2, парк «Куренівський», вул. Фрунзе, 134, зелена зона, вул. Малиновського, 4-б, паркова зона за кінотеатром «Флоренція», вул. Драйзера, 17-19, вул. Уманського, 10-14.