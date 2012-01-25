Підприємці підтримують проект рішення Київради з питань МАФів

Київ. 25 січня. УНІАН. Представники малого і середнього бізнесу Києва мають намір завтра, 26 січня, провести під стінами Київської міськдержадміністрації мітинг на підтримку проекту рішення «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах», яке має бути винесене на розгляд Київради у четвер.

Як повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН голова Асоціації «Союз інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва» Сергій КОРНІЄВСЬКИЙ, планується, що в акції візьмуть участь 2,5 тис. підприємців.

«Ми плануємо вивести 2,5 тис. підприємців. Це захід, в якому братимуть участь кілька громадських організацій», - сказав він.

За словами С.КОРНІЄВСЬКОГО, чинні правила розміщення МАФів створюють дуже складну систему отримання узгоджень і не дозволяють підприємцям розвивати свій бізнес.

«Сьогодні швидко одержати дозвільну документацію нереально. Нам потрібна легальна нормативна база, щоб розуміти, скільки ми зможемо працювати. Ми зможемо готувати свої бізнес-плани і розвивати свій бізнес», - сказав він.

С.КОРНІЄВСЬКИЙ заявив, що власники кіосків, які сьогодні не мають одержаних в установленому порядку дозволів, готові «легалізувати свій бізнес, навіть якщо на це потрібні будуть певні витрати».

Він також відзначив, що проект нового рішення про розміщення МАФів спрощує процедуру отримання дозволів, а також чітко регламентує правила, «завдяки чому зніметься той тиск, який нормативні структури чинять на підприємців».

Голова Асоціації «Союз інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва» сказав, що проект рішення вже виносився на голосування депутатів Київради, але «три фракції перед Новим роком заблокували рішення даного питання».

«Представники малого бізнесу виходять під стіни КМДА, щоб показати, що все підприємницьке середовище Києва за це рішення, навіть якщо якісь депутати у сесійному залі заважатимуть цьому питанню», - відзначив С.КОРНІЄВСЬКИЙ.

За його словами, проект рішення Київради «узгоджений з підприємцями».