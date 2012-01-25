Київ. 25 січня. УНІАН. Для Києва 2012 рік повинен стати роком здійснення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході розширеного засідання комітету з економічних реформ Київської міської державної адміністрації заявила перший заступник глави адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що 2011 рік був підготовчим роком для проведення реформ. «Але підготовча робота добре, коли є конкретні результати», - говорить І.АКІМОВА.

Тому вона вважає, що 2012 рік повинен стати роком безпосередньо імплементації реформ. При цьому І.АКІМОВА зазначила, що Київ завжди був прикладом для інших регіонів, а отже, повинен і далі залишатися лідером із впровадження економічних реформ.

І.АКІМОВА відзначила успіхи столиці при впровадженні медичної реформи і вважає, що це «перший крок у правильному напрямку».

«Дуже важливо, що в Києві є системний підхід у реалізації реформ», - зазначила І.АКІМОВА.

Також вона підкреслила, що поточний рік, рік проведення Євро-2012, покаже, «що вдалося зробити, як зробити, покаже огріхи». При цьому І.АКІМОВА впевнена, що з такою перевіркою столиця справиться.