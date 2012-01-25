Міська влада ініціює низку законів

Київ. 25 січня. УНІАН. КМДА ініціювала низку законодавчих змін, що мають прискорити економічний розвиток столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на розширеному засіданні Комітету з економічних реформ КМДА голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

На його переконання, досягти швидких змін на краще в одному місті, навіть якщо це столиця, можливо лише за умови оновлення законодавчої бази. Для розвитку потрібні значні кошти – як бюджетні, так і приватні, і залучити їх можна через покращення бізнес-клімату, підтримку київського виробника, а також залучення місцевих та іноземних інвесторів.

Як сказав О.ПОПОВ, КМДА підготувала перелік законодавчих змін, актуальних як для Києва, так і всієї України.

Голова КМДА звернувся до присутньої на засіданні першого заступника глави Адміністрації Президента України, виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ Ірини АКІМОВОЇ із клопотанням сприяти прискоренню змін у правовому полі.

Це, зокрема, відновлення норми Бюджетного кодексу про зарахування до бюджету Києва 100% податку на доходи фізичних осіб, адже контрольні показники Міністерства фінансів України по видатках на виконання делегованих повноважень (1 кошик) менші, ніж реальна потреба у коштах на виконання делегованих повноважень, яка ґрунтується на фактичних обсягах видатків та темпах їхнього росту.

Також О.ПОПОВ виступає за зарахування місцевим бюджетам 25% податку на прибуток підприємств недержавної форми власності, тому що недоотримання коштів на делеговані повноваження місцеві бюджеті вимушені перекривати за рахунок доходів 2 кошику, і як наслідок, не вистачає коштів на фінансування видатків на власні повноваження.

Крім того, пропнується скасувати обов’язкове отримання на паперових носіях витягів і виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оскільки підприємці втрачають робочий час у чергах, а також виникає надмірне навантаження на державних реєстраторів.

Столична влада пропонує розробити і затвердити порядко видачі документів дозвільного характеру та регламентів (інформаційних карток), які визначають послідовність дій для отримання документів дозвільного характеру, адже недостатня розробленість нормативної бази заважає ефективному функціонуванню дозвільної системи.

Крім того, пропонується ухвалити Закон «Про адміністративні послуги», розробити порядок і стандарти надання адмінпослуг, ухвалити Закон «Про мікрокредитування малого та середнього бізнесу» і створення кредитно-гарантійних установ, а також ухвалити Закон «Про франчайзинг» тощо.

«Я хочу, щоб уже цього року про Київ заговорили, як про сучасне місто, яке динамічно розвивається. Я хочу, щоб Київ став «містом майбутнього», де на першому місці – інтереси киян, інтелект, нові технології та швидкий економічний розвиток», - підкреслив О.ПОПОВ.

За його словами, такий підхід неможливий без викорінення бюрократичних і тіньових схем, які багато років процвітали в ешелонах київської влади. Тому О.ПОПОВ оголосив про початок адміністративної реформи в Києві і назвав її головним завданням міської влади.

Також голова КМДА заявив на засіданні про головні бюджетні пріоритети на поточний рік – соціальний захист і прискорений економічний розвиток міста.

За словами О.ПОПОВА, у реалізації цих завдань місто спиратиметься, серед іншого, і на застосування прогресивного світового досвіду, зокрема Токіо, Нью-Йорка, Парижа.