Планується збільшити фінансування молодіжного кредитування

Київ. 25 січня. УНІАН. На сесії Київради депутатам буде запропоновано підтримати зміни до бюджету столиці та збільшити обсяг видатків на соціальні програми.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це

сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, пропонується збільшити кошти загального фонду бюджету міста Києва на погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво і придбання житла для молодих сімей на 13 млн. грн.

«У бюджеті міста передбачено 10 млн. грн. на погашення відсотків за молодіжними кредитами, ми винайшли можливість збільшити цю цифру до 23 млн. грн. Таким чином ми майже повністю відшкодуємо заборгованість, що виникла під час кризи», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Він нагадав, що за попередньої влади містом було припинене фінансування відсоткової ставки молодіжних кредитів за вже існуючим зобов’язанням, внаслідок чого накопичилась заборгованість у 38 млн. грн.