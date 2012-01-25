В главку архітектури проведуть службове розслідування

Київ. 25 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив Управлінню з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату КМДА провести службове розслідування стосовно посадових осіб Головного управління містобудування та архітектури у зв’язку з затриманням «на гарячому» начальника одного із відділів цієї стурктури.

Про це повідомляє прес-служба КМДА. На період роботи комісії з проведення службового розслідування буде відсторонено від виконання повноважень за посадою заступника начальника Головного управління містобудування та архітектури Андрія ВАВРИША.

В КМДА нагадуюить, що вчора, 24 січня 2012 року, Прокуратурою міста Києва спільно з УДСБЕЗ ГУ МВС України було затримано начальника одного із відділів ГУ містобудування та архітектури, який за видачу дозвільних документів на встановлення 5 МАФів отримав від підприємця хабара у розмірі 5 тис. доларів США. Тобто, за розміщення одного кіоску посадовець отримував по одній тисячі доларів США.

Відносно посадовця Головного управління порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України.

За інформацією столичної Прокуратури, впродовж минулого року були проведені перевірки щодо законності розміщення МАФів. За документами прокурорського реагування демонтовано понад 400 таких архітектурних форм. Однак, під час повторних перевірок встановлено, що на місці деяких демонтованих МАФів через певний час з’являлися нові, власники яких мали тимчасові ордери, отримані в Головному управлінні містобудування та архітектури КМДА.

Наведені Прокуратурою факти у своїй сукупності свідчать про те, що у свідомих діях посадовців при встановленні кожного нового МАФу переслідується переважно власний інтерес, а не інтереси територіальної громади столиці, відзначається в повідомленні прес-служби КМДА.

Розслідування ситуації щодо корупційних діянь посадовців Головного управління містобудування та архітектури триватиме з метою виявлення усього злочинного ланцюга. До відповідальності будуть притягнуті усі задіяні в цьому особи.