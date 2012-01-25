Рух транспорту на Набережному шосе припинятиметься вночі

Київ. 25 січня. УНІАН. В Києві у зв’язку з проведення монтажно-будівельних робіт з 25 по 30 січня щоденно з 23 години до 5 години ранку, буде закрито рух усіх видів транспорту в обох напрямках по Набережному шосе на ділянці від мосту «Метро» до мосту ім. Є.Патона.

Про це повідомляє сьогодні муніципальна газета “Хрещатик” (№9 (4029)) з посиланням на Державтоінспекцію столиці.

На час цих обмежень необхідно здійснювати об’їзд через залізнично - автомобільно мостовий перехід - Дніпровська Набережна-Русанівська Набережна - вулиця Раїси Окіпної - Броварський проспект - міст «Метро».