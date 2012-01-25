Влада готова підтримати «Меридіан»
Очікує на нові розробки підприємства
Київ. 25 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ висловив сподівання, що столичний завод «Меридіан» імені Сергія Корольова
зможе запропонувати інноваційні технології та розробки для міської програми енергозбереження та енергоефективності в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.
Як повідомляє прес-служба КМДА, О.ПОПОВ провів виїзну нараду на цьому підприємсві.
«Це легендарне підприємство з великою історією і прекрасним колективом. Сьогодні Київ знаходиться на етапі стабілізації своєї економіки. І ми бачимо великі перспективи розвитку столичної промисловості. Саме зараз дуже важливо об’єднати зусилля влади міста і наших київських підприємств. Я переконаний, що це підприємство зможе чимало
запропонувати Києву в найрізноманітніших галузях, як то енергозбереження
чи машинобудування”, - сказав керівник КМДА.
За його словами, спільно – з залученням інтелектуального, виробничого потенціалу
і бюджетних можливостей міста – можна дати серйозний поштовх розвитку столичної економіки, а значить і економіки кожного столичного підприємства.
О.ПОПОВ зазначив, що нині настав час спільними зусиллями міста та підприємств привернути увагу до товарів, вироблених у Києві, донести до світової громадськості, що в українській столиці виробляють дійсно кращі, у тому числі за співвідношенням ціна-якість, товари. А тому столиця готова підтримати київські підприємства, у тому числі і міськими замовленнями.
«Наша мета – якісний ривок у розвитку промисловості. Для підприємств – це фінансові вливання, можливість розвитку, можливість виплачувати зарплату, покращувати умови праці киян. Для міста – це нові робочі місця, більші надходження до бюджету, а отже, можливість більше витрачати на соціальні потреби – на ремонт доріг та будинків,
будівництво ліній метро і багато іншого», – підкреслив голова КМДА.
Як зазначається в повідомленні прес-служби КМДА, основу виробничої діяльності ВАТ «Меридіан» на даний період складає виробництво електровимірювальних приладів, радіовимірювальної апаратури та приладів спеціального призначення, пристроїв інформаційно-комунікаційних технологій, товарів народного вжитку, як то індукційні плити, котли, радіоприймачі та телетюнери.
Також підприємство постачає вузли та деталі для німецьких фірм-замовників, у тому числі для автомобілебудівних заводів. Загалом, 90% продукції заводу експортується.
За радянських часів київський завод «Меридіан» був одним із провідних оборонних підприємств СРСР, задіяний, у тому числі, і в космічній промисловості.