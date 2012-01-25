Аварію на водопроводі в Святошино частково ліквідовано

Київ. 25 січня. УНІАН. Служби ПАТ “АК “Київводоканалу” продовжують роботи з ліквідації пориву водопроводу на вул. Командарма Уборевича, де через розмиття ґрунту утворився провал розміром 7 на 7 метрів, до якого потрапив припаркований у «кармані» внутрішньоквартального проїзду автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської жержавної адміністрації.

Для підняття авто з провалу та початку проведення ремонтних робіт були задіяні спецтехніка “Київводоканалу” та МНС. Наразі фахівці Київводоканалу працюють на

місці провалу з метою ліквідації пориву.

В акціонерній компанії повідомляють, що на ранок сьогоднішнього дня у деяких будинках

водопостачання було відновлене. Разом з тим, у зв’язку зі складністю ліквідації аварійної ситуації, без води все ще залишаються абоненти кількох будівель за адресами: вул. Командарма Уборевича, 29, 27, 25, вул. Ушакова 16, 18, 20 та 20-а та на вул. Чорнобильській 19-а. Роботи з відновлення водопостачання тривають. На місці працюють безкоштовні водовозки.

За інформацією “Київводоканалу”, 24 січня Святошинському районі на вул. Командарма Уборевича, 21-23 стався порив на водопровідний магістралі діаметром 300 мм. На місце аварії одразу ж виїхали оперативні бригади Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та «Київводоканалу», і протягом години витік було локалізовано.