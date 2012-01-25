На Печерську планують обладнати новий сквер

Київ. 25 січня. УНІАН. Київська міська рада передбачає створення нового скверу на бульварі Дружби народів, 8 у Печерському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції "Республіка Київ" у Київській міській раді з посиланням на голову Постійної комісії з питань екологічної політики та голову фракції Дениса МОСКАЛЯ.

За словами депутата, екологічна комісія Київради вирішила надати статус скверу земельній ділянці площею 0,45 га, розташованій між будинками 6а, 8, 8а по бульв. Дружби народів та будинками 7 та 9 по вул. О. Вишні.

Д.МОСКАЛЬ поінформував, що оозташовані на ділянці зелені насадження були частково пошкоджені забудовником, який планував звести там житловий будинок. Однак, задовольнивши протест прокуратури, Київрада скасувала рішення про будівництво на цій території. І на сьогодні вже підготовлено проект рішення на підтримку ініціативи киян щодо створення ще одного скверу на місці скандального будівництва.

Політик додав, що згідно із проектом рішення, підтриманим екологічною комісією, Київська міська державна адміністрація має вжити заходів для відновлення благоустрою вказаної земельної ділянки.

«Головне не тільки надати статус скверу земельній ділянці, а й відновити знищені дерева, кущі і газони, які були на цій території. Щоби це дійсно був сквер, в якому можуть гратися діти і відпочивати місцеві мешканці. Переконаний, що всі відновлювальні роботи будуть проведені і це рішення не буде декларативним, а сприятиме покращенню ситуації із зеленими насадженнями у центральній частині міста», - зазначив Д. МОСКАЛЬ.

На переконання голови екологічної комісії, створення скверів має убезпечити Київ від нових випадків незаконного та скандального будівництва.