Триває голосування за учасників баскетбольного Матч Зірок Суперліги

Київ. 25 січня. УНІАН. 25 лютого в столичному Палаці Спорту за підтримки Київської міської державної адміністрації відбудеться баскетбольний Матч Зірок Суперліги-2012. Як повідомлє прес-служба КМДА, організаторами заходу виступила Асоціація баскетбольних клубів України «Суперліга».

До участі у Матчі Зірок особливим чином добирають гравців. Вболівальники мають можливість взяти участь у формуванні команд, проголосувавши на сайті Суперліги (www.superleague.ua.) з 20 січня до 8 лютого. Стартові п’ятірки команд, сформують за підсумками глядацького голосування. Крім того ще по 5 гравців у кожну з команд обирають представники клубів Суперліги. За традицією, керівниками зіркових команд будуть ті тренери, чиї команди займають перші позиції за підсумками турнірної таблиці.

«Популяризація спорту і загалом здорового способу життя, на жаль, не дає нині бажаних результатів. Ми хочемо змінити цю ситуацію. Але зробити це можна лише конкретними спільними діями – міської влади, спортивних федерацій і широкої громадськості. Голова Київської міської державної адміністрації особисто підтримав цю ініціативу баскетболістів», – прокоментував заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

Досягнута домовленість про надання певної кількості квитків, безкоштовно, на Матч Зірок вихованцям та педагогам дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Крім того, в рамках заходу зірки баскетболу відвідають ряд інтернатних закладів столиці.

Для проведення заходу на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку, медичний супровід та сприяння у розміщенні соціальної реклами. Організаційну підтримку також надаватимуть спеціалісти Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

«Протягом наступного року міська влада планує завершити реконструкцію легкоатлетичного манежу на лівому березі, який за технічними параметрами відповідатиме міжнародним вимогам і стандартам. Крім того, проведення у 2015 році чемпіонату Євробаскет зобов’язує нас мати в столиці спеціалізовану баскетбольну арену світового рівня» – повідомив Л.НОВОХАТЬКО.

За словами організаторів, квитки на Матч Зірок Суперліги-2012 надійдуть у продаж на початку лютого. Орієнтовна вартість складатиме від 50 до 300 гривень. Придбати їх можна буде у касах Палацу Спорту, а також замовити в мережі Інтернет. Крім того, усі охочі зможуть подивитися гру в режимі on-line чи пряму трансляцію на Першому національному телеканалі.

Як відомо, 24 січня організатори майбутньої події презентували офіційний логотип цього Матчу. Також був представлений новий дизайн форми гравців, автором якої є відомий український дизайнер Олексій ЗАЛЕВСЬКИЙ.