Київрада завтра розгляне Схему розміщення МАФів

Київ. 25 січня. УНІАН. Влада Києва планує встановити мораторій на демонтаж тимчасових споруд, якщо їхні власники платитимуть внески до бюджету, повідомляє сьогодні муніципальна газета “Хрещатик” (№9 (4029)).

У четвер на розгляд Київради заплановано винести питання затвердження схеми розміщення малих архітектурних форм. Якщо депутати підтримають це рішення, то в Києві впродовж року діятиме мораторій на демонтаж так званих тимчасових споруд за умови, що їхні власники платитимуть внески до міського бюджету.

За підрахунками, у Києві встановлено понад 13 тис. цих споруд, а всі необхідні дозвільні документи має лише незначна частина із них, відзначає видання. У минулому році міська влада розпочала дії проти нелегальних підприємців і незаконні МАФи почали демонтувати. В першу чергу поблизу виходів із станцій метро у центральній частині міста. Аби вивести цей бізнес із тіні, у Київраді розробили схему розміщення МАФів у Києві, у якій чітко прописано, де їх можна встановлювати, а де ні.

За словами голови КМДА Олександра ПОПОВА, проект рішення узгоджений з депутатським корпусом і з громадськими організаціями та представниками бізнесу.

У цьому році заплановано впровадити комп’ютеризовану систему розміщення тимчасових споруд, яка реагуватиме на будь-який процес незаконного встановлення МАФів. Тож впродовж року у підприємців буде досить часу, аби легалізувати свій бізнес і отримати усі необхідні документи. Тим більше, що тепер усі документи можна буде отримати через Єдиний дозвільний центр.

Як зазначив депутат Київради Олександр ПАБАТ, усі МАФи, які зараз існують, отримають тимчасовий документ з терміном дії на один рік. І з першого березня будуть у повному обсязі сплачувати податки до бюджету міста.

“Тепер жоден посадовець не буде гальмувати видачу документів і вимагати хабар, адже сьогодні видача документів здійснюється максимум за 3- 4 дні”, - сказав депутат.

Розповідаючи про схему розміщення тимчасових споруд у Києві, О.ПАБАТ повідомив, що у ній буде прописано, де і на якій вулиці можна розміщувати МАФи, а крім того, буде запропонований асортиментний перелік товару, враховуючи місця розміщення споруд.

“У кожному районі вже зараз створюються комісії, які разом з усіма міськими службами району будуть контролювати, аби починаючи з 1 лютого 2012 року у місті не встановлювали незаконні МАФи”,— додав він.