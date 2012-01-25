На хабарі затримано заступника начальника одного з управлінь

Київ. 25 січня. УНІАН. Правоохоронними органами під час спроби отримання хабара затримано заступника одного з Головних управлінь, до компетенції якого входять питання впорядкування та розміщення тимчасових споруд – так званих малих архітектурних форм.

В повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації про цю ситуацію зазначається, що голова КМДА Олександр ПОПОВ налаштований на війну з корупцією в міській владі.

«Ми оголосили війну корупції. Це важка війна. Але я налаштований рішуче», – заявив О.ПОПОВ.