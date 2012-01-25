У Києві за тиждень травмувалися 725 осіб

Київ. 25 січня. УНІАН. За минулий тиждень до медичних закладів міста Києва з приводу травмування через ожеледицю звернулося 725 громадян.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради.

Зокрема, у період з 16 по 22 січня 2012 року, за медичною допомогою звернулися 621 дорослий та 104 дитини.

Лікарі наполегливо радять киянам та гостям столиці за несприятливих погодних умов бути уважними та обережними, особливо на слизьких вулицях, сходах, під час користування транспортними засобами, а також на зимових гральних майданчиках тощо.

Крім того, наголошують медики, літнім людям під час ожеледиці доцільно без особливої потреби не виходити з дому, а якщо подорожі уникнути неможливо – не поспішати.

Ще одна рекомендація медиків на період ожеледиці – повна відмова від алкоголю.