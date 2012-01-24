Землям стадіону "Старт” повернуть статус рекреаційних

Київ. 24 січня. УНІАН. Київським апеляційним адміністративним судом залишено без змін постанову Окружного адміністративного суду м. Києва, якою задоволено позов прокуратури міста Києва та скасовано рішення Київської міської ради про надання ТОВ «Голден хаус» земельних ділянок площею 4,83 га на вулиці Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста для будівництва житлово-офісного комплексу.

Як повідомляє прес-служба Прокуратури міста Києва, внаслідок вжитих заходів прокурорського реагування попереджено незаконне відчуження під забудову земель рекреаційного призначення, на яких розміщено легендарний стадіон «Старт».

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2011 р. Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства звернулося з листом до голови Київської міської державної адміністрації з пропозицією скасувати всі ухвалені рішення щодо забудови стадіону "Старт" в Києві і перевести його територію в рекреаційну зону (спортивні парки).

За даними міністерства, у 2007 році на замовлення ТОВ «Голден Хаус» проектною організацією ТОВ «Архметалпроект» було розроблено містобудівне обґрунтування щодо визначення параметрів реконструкції спортивного комплексу стадіону «Старт» з будівництвом, експлуатацією і обслуговуванням спортивно-оздоровчого комплексу і багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торговельно-розважального призначення з паркингом.

11 вересня 2008 року Головним управлінням містобудування, архітектури і дизайну міського середовища КМДА затверджено архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) на проектування реконструкції і будівництво на даному стадіоні. При цьому в АПЗ було передбачено, «враховуючи можливість негативної реакції населення щодо здійснення будівництва, замовнику здійснити публікацію в засобах масової інформації про дану реконструкцію з будівництвом з метою врахування громадської думки для ухвалення остаточного рішення про доцільність будівництва даного об`єкту».

Проте, згідно з рішенням Київської міської ради від 26 лютого 2010 року земельна ділянка, яка належить до території стадіону «Старт» у комплексі із спортивними майданчиками і павільйонами, глядацькими трибунами і периферійним озелененням було передано ТОВ «Голден Хаус» для комплексної реконструкції спортивного комплексу стадіону «Старт», будівництва, експлуатації і обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу і багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркингом.

При цьому даним рішенням були внесені зміни до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року і до концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста, які виключили з переліку спортивних парків земельну ділянку площею 4,35 га – спортивний парк «Старт».

У прес-службі міністерства також відзначили, що міністерством не опрацьовувалися питання можливої забудови даного стадіону.