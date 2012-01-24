Попов перевірив, як прибирають сніг у дворах
Поспілкувався з мешканцями
Київ. 24 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ провів робочу перевірку комунальних служб міста та особисто проінспектував кілька дворів Дарницького району щодо того, як прибирають сніг на вулицях та у дворах будинків.
Як повідомляє прес-служба КМДА, О.ПОПОВ про якість прибирання снігу дізнався у мешканців будинків, а про проблеми з його вивезенням – у двірників.
«Враховуючи надзвичайну ситуацію, коли у нас за три доби випала місячна норма снігу, безумовно двірників потрібно похвалити. Виконана дуже велика робота. Я запитував у мешканців будинку, і вони теж дуже вдячні двірникам. Безумовно є незручності. Але у нас ще є час, щоб докласти всіх зусиль і навести відповідний лад на всій території Києва», – зазначив очільник міськдержадміністрації.
За його словами, щодня у місті працює спеціальна комісія, яка перевіряє якість прибирання вулиць та дворів Києва від снігу. Інспектори благоустрою виносять порушникам приписи, і навіть застосовують штрафні санкції. Передусім, місто штрафує приватний бізнес, котрий не ставиться належно до прибирання снігу довкола своїх б’єктів.
«Звісно у нас є зауваження щодо роботи деяких керівників житлово-експлуатаційних управлінь, районних адміністрацій. І ті, хто з них неналежно поставився до подолання стихії – будуть покарані. Безумовно, підсумок і оцінку роботи кожного ми дамо окремо за
результатами виконання робіт», – сказав О.ПОПОВ.