Київ. 24 січня. УНІАН. У Києві бурулька травмувала 62-річну жінку, інформує ТСН. Раїса КИСЕЛЬОВА виходила з дому, коли їй на голову впала льодяна брила. Двері під`їзду вже тоді були обнесені червоною стрічкою, що застерігала про небезпеку. Але іншого виходу вийти на вулицю не було.

У дворі, де стався нещасний випадок, розташована станція швидкої допомоги. Тут так само з даху звисають двометрові бурулі. Жінка самостійно змогла дійти до лікарів. Швидка відвезла Р.КИСЕЛЬОВУ в хірургію, де їй зашили голову.

За словами фельдшера Марії МАЦОЛИ, у постраждалої був важкий стан, від більш серйозних наслідків Р.КИСЕЛЬОВУ врятував капелюх.

Р.КИСЕЛЬОВА не збирається судитися з комунальниками, бо в минулому вона сама працювала двірником.