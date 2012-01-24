Реконструкцію Андріївського узвозу пропонують зупинити

Київ. 24 січня. УНІАН. Член Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ пропонує зупинити реконстркцію Андріївського узвозу до визначення на міському референдумі концепції вулиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

О.БРИГИНЕЦЬ пропонує включити питання по Андріївському узвозу у перелік питань ініційованого головою КМДА Олександром ПОПОВИМ референдуму щодо Генерального плану розвитку Києва до 2025 року.

«Оскільки влада декларує, що вона сприймає механізм з’ясування думки киян шляхом проведення референдуму, чого не було раніше, то, певно, включення питання до бюлетенів щодо Андріївського узвозу не стане конфліктним між владою та опозицією», - висловив сподівання О.БРИГИНЕЦЬ.

Голова комісії наголосив, що референдум не повинен стати формальною подією, де буде лише імітовано увагу до громадської думки. О.БРИГИНЕЦЬ переконаний, що саме кияни мають визначити, чи готові вони перетворити Андріївський узвіз на офісно-готельний проїзд, чи вони хочуть збереження там мистецької вулиці.

«Якщо кияни ухвалять рішення про те, що на узвозі має бути збережена мистецька вулиця, на що я дуже сподіваюсь, то за узвозом треба буде закріпити статус виключно мистецької вулиці», – зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

За даними депутата, сьогодні на Андріївському узвозі вже заплановано зведення близько 10 торгово-розважальних і готельних центрів, “які чекають на наступний крок – завершення першого етапу: реконструкції дороги, мереж, проведення електроенергії та інших комунікацій”.

“Ці дії знищать значну кількість мистецьких та культурних об’єктів. В той же час голова КМДА О.ПОПОВ пообіцяв киянам зберегти культурно-мистецьке призначення Андріївського узвозу”, - відзначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він вважає, що заява О.ПОПОВА, що у плани КМДА не входить спорудження на Андріївському узвозі багатоповерхових будівель, “є лише формальною цитатою”.

«По-перше, сама КМДА будувати на узвозі нічого й не буде, адже будуватимуть там лише приватні забудовники. По-друге, класична багатоповерхівка Києва - це житловий будинок 9-16 поверхів, але на Андріївському узвозі, який має переважно дво– і триповерхову забудову, навіть 4-поверхові будинки видаються справжніми гігантами», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.

За словами О.БРИГИНЦЯ, на час підготовки та проведення референдуму необхідно буде зупинити усі розпочаті роботи на узвозі та оприлюднити усі наявні проекти реконструкції і побудови об’єктів на цій та прилеглих вулицях.