До очищення покрівель залучаються альпіністи

Київ. 24 січня. УНІАН. У Києві до очищення покрівель будинків від снігу та бурульок залучатимуть усі наявні сили альпіністів та фахівців відповідних організацій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав

перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Він закликав киян, пересуваючись містом, звертати увагу на огороджувальні стрічки поблизу будинків.

«Житлові організації та балансоутримувачі повинні забезпечити огородження небезпечних місць з урахуванням траєкторії можливого падіння бурульок. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб кияни могли комфортно пересуватися містом. Проте проблема у тому, що мешканці столиці не завжди приділяють увагу огороджувальним стрічкам”, - зазначив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, в місті уже стався випадок травмування жінки, яка ігноруючи огородження, прямувала небезпечною зоною.

Питання своєчасного прибирання території міста від снігу та бурульок на постійному контролі у Головного управління контролю за благоустроєм. Міська влада звертає увагу, що відповідно до правил благоустрою Києва, балансоутримувачі територій повинні забезпечувати своєчасне прибирання снігу та льоду з балансової та прилеглої територій, негайно проводити очищення дахів та козирків від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових тощо.

У разі невиконання зазначених правил, порушників притягуватимуть до відповідальності згідно ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 360 до 1 тис. 360 грн.) та на посадових осіб, суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 тис.

700 грн.).

З початку зимового періоду, інспектори профільного управління спільно з районними держадміністраціями за неналежне прибирання снігу та несвоєчасне очищення від бурульок вручили 1 тис. 440 приписів та склали 266 протоколів.

Нагадаємо, що з питання неналежного прибирання територій міста від снігу можна звертатися за телефоном гарячої лінії: 289 -70 - 33.