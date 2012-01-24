Київ. 24 січня. УНІАН. Вранці, 24 січня, у Святошинському районі столиці під асфальт провалився легковик, повідомляє ТСН.

За словами очевидців, інцидент стався через те, що прорвало водогін і вода підмила асфальт під тим місцем, де стояла машина.

На місці побували комунальники та чиновники, але від коментарів утримались, відзначає телеканал.

Наразі потерпілий, власник автомобіля, намагається самостійно скласти протокол та збирає підписи свідків. Він поскаржився, що його зробили винним - мовляв, машина була припаркована у невстановленому місці.

"Про відшкодування мова не йде. Йде мова про те, що її можуть акуратно звідти дістати без зайвих пошкоджень. Офіційних матеріалів, внаслідок чого це сталося, не надають", - сказав власник автомобіля Ігор МУЛЯРЧУК.