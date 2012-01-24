Туристичні маршрути Києва розпочинатимуться з Контрактової площі

Київ. 24 січня. УНІАН. Відправною точкою усіх історичних туристичних маршрутів Києва стане Контрактова площа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це в ефірі телеканалу «Київ» сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Він нагадав, що минулого року на Контрактовій площі було прибрано декілька десятків самовільно встановлених кіосків, а зараз відбувається обговорення перспектив благоустрою цієї території, враховуючи її історичні та архітектурні особливості.

“Я думаю, цілком закономірно зробити Контрактову площу стартовою точкою туристичних маршрутів, які носитимуть назву «Старе місто». З неї починатиметься знайомство з історичним Києвом – від Подолу до Києво-Печерської Лаври та Мистецького арсеналу. Ми плануємо облаштувати і пішохідний маршрут, і велодоріжки. Думаю, і кияни, і гості столиці насолоджуватимуться прогулянки цими маршрутами», – підкреслив голова КМДА.

О.ПОПОВ зазначив, що після реконструкції Андріївський узвіз матиме не лише оновлені інфраструктуру та благоустрій, але й власний статут. За його словами, це буде перша вулиця у країні, яка отримає свій власний «закон».

«Ідея надати Андріївському узвозу особливий статус та затвердити його статут належить киянам. Ми підтримаємо таку ініціативу, однак, які конкретно позиції будуть задекларовані цим документом, визначатимуть самі кияни. Я пропонуватиму чітко зафіксувати у статуті поверховість, якої мають дотримуватися при реконструкції, прописати умови ведення бізнесу, у першу чергу – торгівлі, обов’язково врахувати культурну і туристичну складову. Адже Андріївський узвіз повинен зберегти свій особливий дух. А для цього ми маємо зберегти його унікальність та історію», – зазначив О.ПОПОВ

За його словами, “статут” мають вилити із бронзи або латуні і у вигляді пам’ятного знаку встановити на початку вулиці.