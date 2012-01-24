У Міському дозвільному центрі черги

13:28, 24 січня 2012
Київ
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Попов доручив збільшити кадри

Олександр Попов перевірив роботу дозвільного центру

Київ. 24 січня. УНІАН. Кількість звернень до Міського дозвільного центру Києва з початку року зросла у 13 разів.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації про результати інспекційної поїздки до Центру очільника КМДА Олександра ПОПОВА.

У зв’язку з значним зростанням кількості звернень голова КМДА доручив терміново виправити недоліки в роботі дозвільного центру, а саме щодо кадрового дефіциту.

Державні адміністратори не встигають обслуговувати усі звернення. Саме тому було прийнято рішення збільшити кількість штатних одиниць у дозвільному центру на 20 осіб. Нині триває конкурс на заміщення цих посад.

«Це реформа, яку ще потрібно пройти, і відпрацювати всі нюанси. Сьогодні нам критично не вистачає державних адміністраторів. Тут утворюються величезні черги. Утім, процедура призначення держадміністраторів, відповідно до закону, вимагає певного часу, проведення конкурсу і підготовки. Переконаний, що на кінець лютого ми вирішимо цю проблему і ще 20 адміністраторів почнуть працювати в нашому міському дозвільному центрі. А це значно покращить ситуацію», – сказав О. ПОПОВ.

Нині у Міському дозвільному центрі кияни можуть отримати 64 види дозвільних документів, і консультації за принципом «єдиного вікна». З першого лютого кількість таких дозволів має збільшитися до 143.

Функціонування дозвільних центрів – це перший крок до впровадження глобальної програми «електронний уряд». Що має кардинально побороти бюрократію, покращити бізнес-клімат, роботу малого та середнього бізнесу, та посприяти впровадженню інвестиційних проектів – підкреслив голова КМДА, під час візиту до Міського дозвільного центру.

«Ми заявили про намір реалізувати проект електронного урядування. І це завдання, обов’язково буде виконане уже найближчим часом – ми хочемо досягти того рівня, коли людина може обмежитися єдиним візитом до дозвільного центру, або навіть не приходячи, отримати відповідні послуги і документи. Значну частину цього процесу ми плануємо перевести в режим Інтернет-співпраці. І ця технологія зараз доопрацьовується», – поінформував голова КМДА.

О. ПОПОВ нагадав, що цього року в Києві мають відкритися центри адміністративних послуг у кожному районі міста. В районних дозвільних центрах видаватимуть 71 вид адміністративних документів. Перший такий центр запрацював наприкінці 2011 року у Солом’янському районі.

Передбачено, що завдяки впровадженню дозвільних центрів значно скоротиться час, який витрачають кияни на отримання довідок, свідоцтв та інших документів.

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