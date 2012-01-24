Вночі таки задіяли евакуатори, щоб прибрати припарковані авто

Київ. 24 січня. УНІАН. У Києві сьогодні вночі було задіяно евакуатори для переміщення припаркованих автомобілів, які заважали комунальникам прибирати сніг з доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник директора КП “Київтранспарксервіс” Дмитро ДЕДЕШ.

Коментуючи заяви міської влади про намір залучити евакуатори для звільнення автошляхів від припаркованих машин, які заважають прибирати сніг, Д.ДЕДЕШ наголосив: “Евакуатори “Київтранспарксервісу” виконують евакуацію виключно на договірних умовах”.

Разом з тим, за зверненням “Київавтодору”, за словами заступника директора підприємства, сьогодні вночі кілька евакуаторів були задіяні у центрі столиці для того, щоб допомогти очистити вулиці від снігу. “Сьогодні вночі здійснювалось переміщення транспортних засобів. На лінії працювали, за заявкою “Київавтодору”, два евакуатори”, - сказав Д.ДЕДЕШ.

При цьому він уточнив, що на штрафмайданчики автомобілі не відвозились.

”Це не була евакуація, це було тимчове переміщення транспортних засобів. Складався акт про огляд автівки, авто піднімалось, відбувалась чистка територій і автомобіль ставився приблизно на те саме місце”, - пояснив Д.ДЕДЕШ.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня комісія з надзвичайних ситуацій при КМДА прийняла рішення застосовувати евакуатори. «Ми це рішення зараз на комісії приймаємо задля того, щоб до того пониження температури в Києві, яке очікується за три дні, ми змогли вивезти весь сніг з центральних вулиць і територій, щоб забезпечити життєдіяльність міста. І нам у цьому ніхто не повинен заважати», - зазначив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Він попросив вибачення у киян за незручності, які виникли у місті через снігопади.