Київські ТЕЦ на вугілля переводити безперспективно

Київ. 24 січня. УНІАН. Голова Наглядової ради енергокомпанії «Київенерго» Іван ПЛАЧКОВ вважає малоймовірним переведення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що знаходяться в управлінні компанії, на спалювання вугілля.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, це малоперспективно насамперед тому, що на сьогодні мало пропрацювана логістика доставки вугілля на столичні теплоелектроцентралі.

У той же час І. ПЛАЧКОВ зазначив, що цей шлях, можливо, буде прийнятним для ряду інших регіональних ТЕЦ, які на сьогодні знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».

У випадку ж з київськими ТЕЦ, вважає голова Наглядової Ради, може йтися насамперед про скорочення енерговитратності їх роботи при збереженні існуючого палива – природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня ц.р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна планує перевести всі ТЕЦ з газу на вугілля, що дозволить економити близько 6 млрд. куб. м газу на рік.

«Ми переводимо всі наші ТЕЦ на вугілля. На це буде потрібен приблизно рік, але ми цю роботу вже розпочали», - сказав він.

Міністр зазначив, що для реалізації цієї програми необхідно прийняти закон, який дозволить приватизацію ТЕЦ і передачу їх у концесію.