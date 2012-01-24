Змінено гендиректора «Київенерго»

Київ. 24 січня. УНІАН. Наглядова рада АК «Київенерго» призначила екс-гендиректора ПАТ "Дніпрообленерго" Олександра ФОМЕНКА генеральним директором компанії замість звільненого Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради «Київенерго» Іван ПЛАЧКОВ.

За його словами, Е.СОКОЛОВСЬКИЙ продовжить кар`єру в компанії на іншій позиції.

«Він продовжить працювати в компанії», - сказав І.ПЛАЧКОВ.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада енергопостачальної компанії ПАТ "Дніпрообленерго" (м. Дніпропетровськ) з 23 січня відкликала Олександра ФОМЕНКА з посади генерального директора підприємства у зв`язку з поданою ним заявою про звільнення.

Нагадаємо, до приходу в «Дніпрообленерго» у квітні 2010 року 36-річний О.ФОМЕНКО з 2005 року очолював енергопостачальну компанію ПАТ «ПЕС-ЕнергоВугілля» що входить до структури енергохолдингу ДПЕК. До цього з 2000 року входив до складу правління ще однієї енергопорстачальної компанії ДПЕК - ТОВ «Сервіс-Інвест».

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.

Управляюча компанія енергохолдингу ДПЕК DTEK Holdings Ltd у грудні 2011 року придбала на приватизаційному конкурсі 25% державного пакета «Київенерго» за 450,5 млн. грн. Таким чином, ДПЕК довів свою частку у СФ компанії до 71,89%.