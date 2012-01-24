Плачков має намір вийти з партії «УДАР»

Київ. 24 січня. УНІАН. Депутат Київської міської ради Іван ПЛАЧКОВ (фракція партії «УДАР») має намір написати заяву про вихід з партії «УДАР» і складанні повноважень депутата міськради у зв`язку із сьогоднішнім обранням його головою Наглядової ради енергокомпанії «Київенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, таке рішення зумовлене бажанням уникнути «необгрунтованої критики» і дистанціюватися від політичних питань під час вирішення питань, пов`язаних із житлово-комунальною сферою.

У той же час І.ПЛАЧКОВ підкреслив, що вважає партію «УДАР» і її лідера Віталія КЛИЧКА найбільш перспективною політичною силою на сьогодні.

«Я вважаю, що на сьогодні партія «УДАР» є найперспективнішою політичною силою. І я впевнений, що її лідер займе гідне місце в політиці і в керівництві міста, і стане найкращим мером для Києва», - підкреслив І.ПЛАЧКОВ.