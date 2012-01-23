На Либідській площі ТОЦ не будуватимуть

Київ. 23 січня. УНІАН. Рішенням Господарського суду Києва від 11 січня задоволено позов прокуратури міста та визнано недійсним рішення Київради про надання ТОВ «Будмайданчик» земельної ділянки площею 0,62 га вартістю 13 млн. грн. на Либідській площі в Печерському районі Києва за рахунок земель загального користування та озелененої території.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Згідно з повідомленням, товариство зобов’язано повернути землю територіальній громаді міста.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада минулого року Київрада скасувала своє попереднє рішення про виділення землі під забудову на Либідській площі.

Тоді на засіданні сесії голова КМДА Олександр ПОПОВ звернувся до депутатів з листом про скасування скандального рішення Київради від 29 березня 2007 року №415/1029 «Про передачу ТОВ «Будмайданчик» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-офісного центру з багаторівневим паркінгом на Либідській площі у Печерському районі м. Києва».

Як зазначив О.ПОПОВ, будівельні роботи на зазначеній ділянці розпочалися без дозволів міської влади. Крім того, ТОВ «Будмайданчик» взагалі позбавлено ліцензії на будівельні роботи. Про виявлені правопорушення повідомлено прокуратуру. Проводиться перевірка.

О.ПОПОВ вважає, що помилковим і навіть злочинним було й саме рішення про передачу ділянки під забудову. Адже це місце розташування підземних комунікацій, які забезпечують життєдіяльність декількох мікрорайонів міста.