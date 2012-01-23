Визначено переможців конкурсу на кращу світлину Києва

Київ. 23 січня. УНІАН. Користувачі мережі Facebook визначилися із симпатіями у конкурсі світлин святкової ілюмінації Києва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, за результатами голосування, перемогу здобуло фото Олександри ЗАХАРОВОЇ, отримавши

найбільшу кількість «like» – 463.

Автора фото-переможця буде нагороджено подарунковим сертифікатом одного з київських магазинів електроніки та побутової техніки на 2 500 грн.

Загалом, на конкурс було надіслано більше 100 фотографій, знятих як професійною, так і аматорською технікою та навіть на мобільні телефони. Загалом всі фото зібрали більше 1100 «лайків» користувачів Facebook.

Конкурс на кращу фотографію проводився за ініціативи Київської міської державної адміністрації, та особисто її голови Олександра ПОПОВА на сторінці «Стратегії розвитку Києва» у мережі Facebook. Впродовж січня кияни мали змогу не тільки завантажити фотографії, але й проголосувати «лайком» за найкращі, на їх думку, світлину новорічного Києва.