У прямому ефірі на телеканалі «Київ» Олександр Попов

23 січня гостем програми «Столиця», яка щобудня виходить на телеканалі «Київ» о 19.30, буде голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Долучитися до обговорення актуальних питань міського господарства та поставити свої запитання гостю студії можна з 19.30 до 20.00 у прямому ефірі, зателефонувавши за номером телефону: (044) 223-09-71.