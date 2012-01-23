У прямому ефірі на телеканалі «Київ» Олександр Попов
16:51, 23 січня 2012Київ
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23 січня гостем програми «Столиця», яка щобудня виходить на телеканалі «Київ» о 19.30, буде голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Долучитися до обговорення актуальних питань міського господарства та поставити свої запитання гостю студії можна з 19.30 до 20.00 у прямому ефірі, зателефонувавши за номером телефону: (044) 223-09-71.
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