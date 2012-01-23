Плачков увійшов в наглядраду «Київенерго»

Київ. 23 січня. УНІАН. Акціонери енергокомпанії ПАТ «Київенерго» на позачерговому засіданні в понеділок оновили склад наглядової ради товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мажоритарного акціонера компанії енергохолдингу ДПЕК.

Згідно з повідомленням, в оновлений склад наглядової ради компанії обрано ТОВ «DTEK », DTEK Holdings Ltd, DTEK Holdings BV, DTEK Investments BV, НАК «Енергетична компанія України», а також депутат Київської міської ради Іван ПЛАЧКОВ (партія «УДАР Віталія Кличка»).

На першому засіданні оновленого органу управління товариства його головою обрано І.ПЛАЧКОВА.

За словами гендиректора DTEK Максима ТИМЧЕНКА, І.ПЛАЧКОВ буде представляти в наглядовій раді інтереси міської ради та Київської міської державної адміністрації.

«Іван Васильович (ПЛАЧКОВ - УНІАН) добре розбирається у фінансово-виробничої діяльності компанії, проблемах енергетики. ... На новій посаді він буде активно залучений у процеси підвищення якості послуг і масштабної модернізації компанії, яка має стати візитною карткою енергетики України », - цитує прес-служба DTEK М. ТИМЧЕНКО.

Тим часом, як повідомили УНІАН у прес-службі АК «Київенерго», в ході позачергових зборів акціонери також затвердили перелік інвестиційних зобов`язань, які покладаються на DTEK Holdings Ltd. відповідно до договору купівлі-продажу акцій ПАТ «Київенерго», укладеним з Фондом державного майна України.

У рамках корпоративних прав DTEK Holdings Ltd. повинен забезпечити надійні поставки електроенергії споживачам, направляти інвестиції для технічного розвитку, модернізації обладнання та будівництва електричних мереж відповідно до програм, які щорічно затверджуються в установленому порядку Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Крім того, протягом 3 років від дати переходу покупцеві права власності на пакет акцій DTEK повинен не допускати без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників компанії більше, ніж на 5% на рік.

Інвестор до 31 грудня 2014 року повинен впровадити систему управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту і буде здійснювати витрати на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Акціонери також звільнили від виконання обов`язків членів ревізійної комісії Любов ФРИЦЬКУ, Вікторію СИРОМ’ЯТОВУ і юридичну особу - НАК «ЕКУ». Замість них до складу ревкомісії обрані Вікторія ВОЛКОВА, Олена ГНЄЗДІЛОВА та Олена САЛОІД.

Крім того, акціонери внесли зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Київенерго», уточнивши види діяльності компанії відповідно до рекомендацій НКРЕ.

Як повідомляв УНІАН, керуюча компанія енергохолдингу DTEK Holdings Ltd в грудні 2011 року придбала на приватизаційному конкурсі 25% державного пакета «Київенерго» за 450,5 млн. грн. Таким чином, DTEK довів свою частку в СФ компанії до 71,89%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання та котелень.