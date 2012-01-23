На Водохреща на пляжах чергували 73 рятувальники

Київ. 23 січня. УНІАН. Як повідомили у комунальному підприємстві «Плесо», святкування Водохреща відбулося на пляжах: «Дитячий», «Вербний», «Тельбін», «Пуща-Водиця» та в зонах відпочинку: «Наталка», «Троєщина», «Березняки» та «Галерна».

Як зазначається в повідомленні прес-служби Киїської міської держадміністрації, напередодні свята, зокрема, силами працівників підприємства здійснено очистку території від накопиченого сміття та снігу. Крім того, на пляжах та в зонах відпочинку біля води було встановлено пофарбовані тапчани (близько 80 шт.), кабіни для переодягання і урни для сміття.

Також проведено косметичний ремонт Каплички, що знаходиться на території Гідропарку та вжито профілактичних заходів щодо функціонування систем водопостачання.

Зауважимо, що за безпекою киян на воді під час проведення святкових заходів з нагоди Водохреща слідкувала рятувально-водолазна служба комунального підприємства «Плесо» у складі 73 фахівців, які надавали швидку допомогу потерпілим.