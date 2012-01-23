На інвестфорум запропонують проектів не менш як на 100 млрд. грн.

Київ. 23 січня. УНІАН. Влада Києва планує винести на перший столичний інвестиційний форум, що відбудеться у березні, низку інвестиційних проектів на загальну суму не менш як 100 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Я думаю, що ми в першому півріччі повинні сформувати пакет як мінімум на 100 млрд. грн. інвестицій у Київ. Для нас це дуже важливо. По-перше, щоб ми розпочали ці проекти...”, - сказав голова КМДА.

При цьому він зазначив, що столиця вже давно могла б розпочати масштабні залучення інвестицій, якби попередня міська влада надала підприємцям чіткі сигнали про умови партнерства, плани, а також перспективи отримання прибутків у результаті реалізації інвестпроектів.

“На жаль, до останнього часу місто активно цим не займалось. Прийнявши Стратегію розвитку, ми тепер системно до цього підходимо, з нами вже бізнес може спілкуватись. Тому я думаю, що 100 млрд. в першому півріччі - це теж не межа. Ми будемо розвивати цю тему, і та цифра, яку ми маємо вже на сьогодні, – більше 1 тис. бізнес-пропозицій – це говорить про те, що ми системно і фахово працюємо”, - впевнений О.ПОПОВ.

За його словами, зрозуміло, що не на всі проекти, запропоновані на березневому форумі, знайдуться інвестори, але реалізація 20-25% з них – “це вже буде дуже серйозно для економіки нашого міста”.

На переконання О.ПОПОВА, хоча інвестпроекти стосуються розвитку Києва на подальші 25 років, однак влада не повинна чекати 10-15 років. “Ми повинні максимум взяти зараз і максимум реалізувати сьогодні. А все що залишиться - вже доопрацьовувати потім”, - зазначив голова КМДА.

Він доручив управлінням міськадміністрації щодня подавати на обговорення не менше п’яти бізнес-пропозицій, які після вивчення і підготовки можуть бути представлені на інвестфорумі, від райадміністрацій О.ПОПОВ очікує по 10 бізнес-пропозицій щодня.

«Ми тут недопрацьовуємо. В лютому ми повинні мати ключові проекти, подані, прораховані, прописані і готові для їх популяризації не тільки в Києві. Наша пріоритетна і стратегічна ініціатива, пріоритетний напрямок – це «Зроблено в Києві», - сказав О.ПОПОВ під час сьогоднішньої наради в КМДА щодо інвестиційної активності столиці.

Серед визначених основних напрямків інвестпроектів - “Першокласна інфраструктура”, “Електронний уряд”, “Культурна долина”, “Дніпровська перлина”, “Центр поруч з домом”, “Здоровий киянин”, “Енергоефективність”, “Міжнародна гавань штаб-квартира”.

Як повідомляв УНІАН, перший Київський інвестиційний форум, на якому будуть представлені інвестиційні проекти, що реалізовуватимуться в рамках затвердженої Стратегії розвитку столиці до 2025 року, відбудеться 29 березня 2012 року.

Раніше О.ПОПОВ заявляв, що столична влада розраховує до 2025 року залучити близько 82 млрд. євро для розвитку Києва.