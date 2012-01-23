Покрівлі очистять від снігу та бурульок

Київ. 23 січня. УНІАН. З метою попередження виникнення нещасних випадків від падіння льодових бурульок та снігових куль, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК доручив забезпечити своєчасне очищення покрівель та карнизів будинків.

Про це інформує прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Крім того, балансоутримувачі зупинок очікування міського пасажирського транспорту повинні у найкоротший термін очистити дахи павільйонів зупинок від снігу та накриження.

До очищення покрівель та зливостоків будівель від льодових бурульок залучатимуть профільні підприємства, відомства та організації.

За словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО, першочергово від бурульок очищатимуть садочки, школи та медичні установи.

У профільному управлінні закликають бути обережними та уважними, пересуваючись містом у період танення льоду. При можливості триматись на відстані 3 – 5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. Також радять ні в якому разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев.