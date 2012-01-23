24 січня о 12.00 відбудеться прес-конференція організаторів Матчу Зірок Суперліги-2012. Представники керівництва Асоціації баскетбольних клубів України спільно з керівництвом Федерації баскетболу України і керівництвом Київської міської державної адміністрації презентують Лого Матчу Зірок Суперліги-2012, а також ігрову форму спортсменів.

Нагадаємо – щорічне свято баскетболу під назвою Матч Зірок Суперліги, яке дає можливість вболівальникам відволіктися від напруженої турнірної боротьби і насолодитися всіма найяскравішими елементами баскетболу у поєднанні з різноманітною розважальною програмою, відбудеться 25 лютого у київському Палаці Спорту.

Місце проведення: зал засідань КМДА (вул. Хрещатик, 36, кім. 514).