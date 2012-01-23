У столиці звільняють керівників ЖЕКів

Київ. 23 січня. УНІАН. У Київській міській державній адміністрації погрожують звільненнями керівникам райадміністрацій, які безвідповідально поставляться до прибирання міста від снігу у найближчі дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, коментуючи звільнення в Оболонському районі керівників двох ЖЕКів.

«Я можу сказати, що будуть звільнені не тільки керівники ЖЕКів, які не спрацюють за ці два дні. А буде ставитися питання навіть про звільнення керівників райадміністрацій та їхніх заступників. В разі, якщо хтось не допрацює, він буде звільнений з роботи. Ми не можемо допустити того, що було два роки тому», - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, якщо у найближчі три дні не будуть запроваджені максимальні заходи з очищення вулиць від снігу, то замість нього у зв’язку зі зниженням температури утворяться глиби льоду. Тому зараз важливо всі зусилля докласти для вивезення снігових завалів.

«Було складено в ці дні до 300 приписів і протоколів про адміністративну відповідальність кожного дня. Сьогодні ми будемо розглядати ці протоколи. Я думаю, що це будуть сотні людей, які будуть притягнуті до адмінвідповідальності, які не спрацювали. І ця практика буде продовжуватися протягом всієї зими», - також повідомив О.МАЗУРЧАК.