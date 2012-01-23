Влада Києва додатково закупляє снігоприбиральну техніку

Київ. 23 січня. УНІАН. Влада Києва вирішила залучити додаткову кількість робітників і техніки для очищення міста від снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, для січня місячна норма опадів становить 47 міліметрів. «У нас за три дні - з 20 до 22 січня - випало 43 міліметри. Більш ніж 25 міліметрів – вважається надзвичайною ситуацією», - наголосив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, це серйозна проблема для Києва, зважаючи на те, що за прогнозами гідрометцентру, через два дні буде зниження температури до мінус 12 градусів. «Для нас стоїть зараз головне завдання – за два дні максимум вибрати сніг, вивезти його з міста», - підкреслив заступник керівника міськадміністрації.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що вчора влада додатково закупила 60 ручних мотоблоків для очищення снігу і сьогодні буде закуплено ще 40 таких пристроїв. «Залучаємо техніку з комунальних, приватних організацій для вивезення снігу. Це в основному навантажувачі і самоскиди… Нам потрібно буде залучити сьогодні десь до 200 одиниць такої техніки», - сказав він.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що сьогодні зранку у місті працює більш як 580 одиниць техніки, вся ця техніка у найближчі дві доби працюватиме цілодобово. Матеріалів для посипання доріг та відповідної техніки місто має у достатній кількості.

Водночас, за словами чиновника, існує проблема із залученням людей. Він зауважив, що до прибирання снігу планується залучати військових і студентів.

О.МАЗУРЧАК поінформував, що сніг вивозиться на спеціально відведені майданчики в урочище річки Либідь і біля Дніпра. Також передбачається виділити ще близько 30 майданчиків для снігу на пустирях тощо.