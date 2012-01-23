У столиці евакуюватимуть авто

Київ. 23 січня. УНІАН. Із завтрашнього дня у Києві евакуатори забиратимуть з вулиць автомобілі, що неправильно припарковані та заважають прибирати сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій при Київській міськдержадміністрації повідомив сьогодні журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Ми це рішення зараз на комісії приймаємо задля того, щоб до того пониження температури в Києві, яке очікується за три дні, ми змогли вивезти весь сніг з центральних вулиць і територій, щоб забезпечити життєдіяльність міста. І нам у цьому ніхто не повинен заважати», - зазначив О.ПОПОВ.

Він попросив вибачення у киян за незручності, які виникли у місті через снігопади.