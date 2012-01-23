Вибори у Києві не повинні збігатися у часі з Євро-2012
Переконаний Попов
Київ. 23 січня. УНІАН. Голова столичної держадміністрації Олександр ПОПОВ зазначає, що можливе призначення виборів депутатів Київради та Київського міського голови на 15 липня цього року буде «невигідною» датою для нього як кандидата у мери.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам на прохання прокоментувати інформацію про можливе призначення місцевих виборів у Києві на 15 липня.
«Я можу сказати так: по-перше, це визначає Верховна Рада і як вона визначить, так і буде. По-друге, якщо казати про 15 липня, то найбільш невигідна це дата буде для мене, як для кандидата. Тому що я не можу займатися політикою чи передвиборчою агітацією, коли ми проводимо чи готуємося проводити такий серйозний захід, як Євро-2012», - зазначив О.ПОПОВ.