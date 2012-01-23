Міліція закликає оперативно повідомляти про пограбування
10:10, 23 січня 2012Київ
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Втілено систему "Цунамі"
Київ. 23 січня. УНІАН. Столична міліція закликає громадян, у разі, якщо вони стали жертвою пограбування, терміново повідомляти про це правоохоронні органи для вчасного та швидкого розкриття злочину.
Як повідомили УНІАН у Київському главку міліції, завдяки втіленій та апробованій нещодавно системі реагування "Цунамі", зокрема, у столиці останнім часом вдалося підвищити рівень затримання грабіжників.
"Лише протягом дня 21 січня в Києві завдяки вчасному повідомленню постраждалих від пограбування у шести випадках з десяти вдалося затримати зловмисників", - зазначили у міліції.
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