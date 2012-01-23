До Києва привезли Почаївську ікону Божої Матері

Київ. 23 січня. УНІАН. До Києва привезли чудотворну Почаївську ікону Божої Матері та мощі святих Іова та Амфілохія.

Як повідомив ТСН, доставили святині із Почаївської лаври на Тернопільщині.

У столиці святині зустрічали десятки вірян. Іконі Божої Матері вже понад 400 років, і вона є одною з найбільш шанованих у православній церкві. Переказують, що завдяки їй, невиліковно хворі зцілюються.

Прикластися до ікони та мощів люди зможуть у Десятинному монастирі. Там ікона та мощі святих пробудуть два тижні - до 2-го лютого. Почаївську ікону Божої Матері називають однією з найвеличніших святинь української землі. Вважається, що перед Почаївською іконою можна молитися про різне. Не можна стверджувати, що ікона допомагає в чомусь одному, стверджують віряни.