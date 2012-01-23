Штат чиновників КМДА скоротять на 40%

Київ. 23 січня. УНІАН. Число чиновників Київської міськдержадміністрації буде скорочено на 40% з метою оптимізації її роботи.

Про такі плани міської влади сказала в інтерв`ю виданню Дзеркало тижня секретар Київради Галина ГЕРЕГА. При цьому вона заперечила,що зроблено це буде за вказівкою Адміністрації Президента.

«Дійсно, такий проект рішення буде розглядатися на одному з найближчихзасідань (Київради). Але оптимізація структури - це не ініціатива Банкової, подібний розділ є в Стратегії розвитку Києва », - повідомила Г.ГЕРЕГА.

«Я сама, починаючи роботу, зіткнулася з надмірним бюрократизмом у роботі Київради, тому розумію бажання ПОПОВА викорінити це явище в КМДА, змусити систему працювати більш чітко і ефективно. Перед містом стоїть важливе завдання - втілення Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Її успішна реалізація багато в чому залежить від професійної та злагодженої роботи міської влади. Я думаю, цей факт і змусив Олександра Павловича прийняти таке рішення », - сказала Г.ГЕРЕГА.

Як повідомляв УНІАН, напередодні нового року в інтерв’ю журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що у Київській міськдержадміністрації планують скоротити 10-15% персоналу.

«Ця цифра буде остаточно визначена на кінець січня. І я тоді зможу сказати об’єктивну картину, в тому числі по зекономлених ресурсах. Десь 10-15% персоналу, я думаю, приблизно скоротимо», - сказав О.ПОПОВ.

За його інформацією, питання буде винесене на сесію Київради наприкінці січня 2012, і тоді депутати затвердять нову структуру апарату КМДА.

О.ПОПОВ також повідомив, що на сьогодні у Міністерстві юстиції перебувають документи за поданням КМДА щодо реформування управлінь у департаменти. В результаті цього реформування нинішні управління отримають вищий статус та більший обсяг функцій і більшу відповідальність, тобто «на зразок теперішніх міністерств», сказав О.ПОПОВ.