Дозволено демонтаж МАфів на зупинках

Київ. 20 січня. УНІАН. У Києві знято мораторій на демонтаж кіосків на зупинках громадського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогоді у ході екстренної наради перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

"Я хочу нагадати, що вчора комісія, яку я очолюю, по зносу МАФів, відмінила мораторій на знесення комерційних стурктур на зупинках”, - сказав він, реагуючи на озвучену керівником “Київпастрансу” Миколою ЛАМБУЦЬКИМ проблему відмови окремих власників кісоків на зупинках прибирати сніг на закріпленій за ними території.

“Враховуючи це рішення (про зняття мораторію), зараз у вас є можливість вплинути на ситуацію. У багатьох уже закінчилися договори, і от якраз питання вчасної очистки територій зупинок можете приєднати до питання про продовження оренди територій. Якщо не будуть реагувати – договори з ними не продовжувати, будемо розривати і зносити”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

Звертаючись до начальника Головного управління з контролю за благоустроєм Сергія САДОВОГО, О.МАЗУРЧАК доручив щоденну фотофіксацію територій МАФів. “Ті кіоски, які довкола себе не прибрали, не беруть участі у цьому, не будуть з ними продовжуватись договори, будуть демонтовані. І будуть приходити ті, хто це може робити”, - попередив перший заступник голови КМДА.

Свої скарги на власників кіосків озвучив також присутній на нараді представник КП “Київський метрополітен”.

"Є проблема. Ті МАФи, які знаходяться поблизу станцій (метро), мало того, що більшість із них стоїть незаконно, вони ще й сніг не прибирають. На наші зверення дуже рідко хто реагує, і намагаються сніг десь підсунути, щоб не вивозити”, - сказав він.

На це О.МАЗУРЧАК доручив метрополітену скласти списки тих, хто не прибирає території, і передати їх С.САДОВОМУ з метою подальшої заміни власників цих МАФів.

«Надайте свої списки САДОВОМУ, де конретно є такі МАФи, які не прибирають і є у вас проблеми. І буде забезпечена перевірка і відповідне реагування по конкретних цих адресах», - наголосив О.МАЗУРЧАК.