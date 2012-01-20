Гала-концерт учасників міського огляду народної творчості
19:43, 20 січня 2012Київ
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21 січня о 12.00 відбудеться гала-концерт учасників міського огляду народної творчості та церемонія нагородження переможців конкурсу серед колективів народної творчості.
Організатори нагадують, що Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень був проведений огляд-конкурс кращих аматорських колективів м. Києва. Огляд проходив з 22 жовтня по 27 листопада в різних закладах культури м. Києва.
Адреса: ЦКМ Національного технічного університету України «КПІ» (пр-т. Перемоги, 37)
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